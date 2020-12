Michał Szpak z tatą pozdrawiają z wycieczki: "Dwa górskie Szpaki życzą dobrego dnia"

Michał Szpak bez wątpienia należy do grona najbardziej barwnych postaci polskiej sceny muzycznej. Pochodzący z Jasła artysta, znany jest nie tylko z imponującego wokalu, lecz również zamiłowania do oryginalnych kreacji oraz otwartego publicznego wyrażania swoich poglądów.

W ostatnim czasie Michała Szpaka najczęściej można było oglądać w The Voice of Poland, gdzie od kilku lat pełni funkcję jurora i jednego z mentorów uczestników. Wokaliście udało się doprowadzić swojego podopiecznego Krystiana Ochmana do zwycięstwa, niedługo po zakończeniu emisji show Michał postanowił więc udać się na zasłużony odpoczynek i wraz z ojcem wybrał się w góry. Podczas wędrówki 30-latek uwiecznił wspólną wycieczkę na fotografii, którą opublikował w sieci.