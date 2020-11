Zaangażowany Michał Szpak uczestniczył w "Dziadach" przed domem Kaczyńskiego. "Mój wybór, moje ciało!"

W marszach biorą udział jednak już nie tylko Polacy, którzy opowiadają się za prawem do aborcji, ale także ci, którzy mają dosyć rządu i Jarosława Kaczyńskiego. Nie jest bowiem tajemnicą, że to prezes Prawa i Sprawiedliwości "pociąga za sznurki". W dodatku zdaje się kompletnie nie rozumieć obecnej rzeczywistości , co potwierdził tylko swoim ostatnim przemówieniem.

Strajk Kobiet zaatakowany przez narodowców. "To reakcja na zawołanie prawicy"

"Boże, co za genialna akcja", "To było piękne", "Niesamowici", "Bardzo mocne to bylo i odważne. Podziwiam was", "Jesteście genialni!" - piszą.