Michał Wiśniewski wspiera Rafała Brzozowskiego przed Eurowizją, radząc, by nie przejmował się hejtem: "To g*wno warte"

Choć do eurowizyjnych występów został jeszcze ponad tydzień, reprezentanci już wylecieli do Rotterdamu. Wśród nich także Rafał Brzozowski, który ostatnie dni przed wylotem spędził relaksując się w polskich górach w towarzystwie Edyty Górniak.

Przed wyprawą na "przygodę życia" Rafał zdążył jeszcze zorganizować live'a z Michałem Wiśniewskim. Rozmowa jest niemałym zaskoczeniem, bowiem lider zespołu Ich Troje jakiś czas temu publicznie stwierdził, że nie wróży tegorocznemu reprezentantowi sukcesu...

Zobacz także: Sukcesy Polski na Eurowizji

Piątkową transmisję Brzozowski rozpoczął od skomplementowania czerwonowłosego wokalisty, który miał okazję brać udział w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2003 roku.

Osoba, która chyba najlepiej zna show biznes, Polski i europejski, utrzymuje się na topie od lat (…) - zapowiedział Wiśniewskiego w swoim stylu 39-latek. Jestem ciekaw, jak on świętował ten sukces, bo to chyba drugi po Edycie Górniak najlepszy wynik, jeśli chodzi o udział w Eurowizji. Mam do niego sporo pytań… (…) Kochani, to jest człowiek legenda, człowiek, który wie wszystko o show biznesie, o muzyce - kontynuował, by po chwili już bezpośrednio zwrócić się do rozmówcy:

Masz też czasami inne spojrzenia na różne rzeczy, czasami Twoje wypowiedzi są kontrowersyjne, co jest fajne, bo tych tematów nie warto unikać - słyszymy.

Zdaje sobie sprawę, że masz teraz albo pełne gacie, albo motyle w brzuchu, ale myślę, że jedno i drugie - zaczął Michał, czym rozbawił Rafała, następnie przechodząc do wspomnień odnośnie swojej przygody z Eurowizją:

Ja, tego nie było widać, miałem teksty zapisane na dłoniach, wszystko mi się od potu pozmazywało, także tak, "naumieć" się tego tekstu trzeba - wraca wspomnieniami do wielkiego wydarzenia sprzed lat piosenkarz. (...) Trochę Ci nie zazdroszczę, bo jeśli chodzi o angielski to u polskich wykonawców ten polski akcent jest słyszalny... - kontynuuje doświadczony 48-latek, by po chwili jednak dodać:

Ty jesteś akurat wyjątkiem, musiałbyś posłuchać mnie po angielsku… Ja mam taki angielski dla pilotów trochę - zdradził Michał, porównując swój akcent z akcentem Rafała. (...) Z jednej strony Ci zazdroszczę, bo to taki mobilizujący dreszczyk emocji, natomiast z drugiej troszeczkę przechlapane. Nie miałeś łatwo, jeżeli chodzi o promocję piosenki. Głównie z tego powodu, że okres pandemii nie pozwala jeździć i promować piosenki za granicą...

W dalszej części live'a Wiśniewski opowiedział między innymi o spotkaniu z rosyjskim duetem Tatu.

Miałem kontakt z Tatu, w szczególności z Julią, bardzo fajne dziewczyny. Każdy miał wtedy na Eurowizji określoną rolę. W 2003 roku Tatu odgrywały lesbijską parę, która miała szokować, a w rzeczywistości były bardzo sympatycznymi dziewczynami - wspomina.

Wokalista Ich Troje stwierdził, że nie zna recepty na eurowizyjny sukces, jednak zalecił Brzozowskiemu, by był sobą:

Na pewno trzeba ciężko pracować, do końca walczyć, zrobić to, co zaplanowałeś. (...) Przede wszystkim zrobić to tak, jak czujesz, ta naturalność jest chyba najważniejsza. (...) Ludzie potrafią odkryć ten fałsz...

W rozmowie z Brzozowskim Michał ubolewał również nad tym, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniła się Eurowizja.

Pokrótce, zrobiło się za duże show. Ja kojarzę tę starą dobrą Eurowizję... - stwierdził z rozrzewnieniem, zaznaczając, że nie miałby ochoty po raz kolejny wystąpić na eurowizyjnej scenie:

Nie, Rafał, myślę, że nie. Na pewno nie z Polski. To jest olbrzymia odpowiedzialność i troszeczkę jest tak, że podkładamy się z tymi występami eurowizyjnymi. Dla nas to fajna przygoda, ale ta odpowiedzialność jest bardzo, bardzo duża...

Wiśniewski wsparł też Brzozowskiego dobrym słowem, zalecając, by nie przejmował się tym, co myślą inni.

Jesteś bardzo odważnym człowiekiem i na pewno jadąc do Rotterdamu, zrobisz to dobrze. (...) Bukmacherzy nie dają szans, ale nie o to w tym chodzi... Jeżeli chodzi o ten hejt, to to jest wszystko g*wno warte. Małe psy szczekają najgłośniej. (...) Jestem przekonany o tym, że zaprezentujesz Polskę zacnie. Nieważne, czy zajmiesz 7. miejsce, czy 40. miejsce, one i tak nie dają wygranej.

W czasie pogawędki Michał nie omieszkał odnieść się także do swojego licznego potomstwa:

Ja mogę nic już więcej nie nagrywać, bo już wszystko nagrałem. Moje największe przeboje to są moje dzieci - rozpływał się spełniony ojciec piątki dzieci.

Nie zabrakło również odniesień do uzależnienia od alkoholu.

Kiedyś mi się wydawało, że nie potrafię na trzeźwo zagrać koncertu, a teraz nie wyobrażam sobie zaśpiewać po pijaku - zdradził Michał. Na scenę wychodzę zawsze pewny siebie, bo to, co robię, robię najlepiej jak potrafię. Czy to jest wystarczające? Nie wiem. Niestety, nie jestem Edytą Górniak, nie mam takiego instrumentu jak ona… Dysponuję tylko moją szczerością i swoimi tekstami.

Na koniec Wiśniewski nawoływał o trzymanie kciuków za Brzozowskiego, apelując:

Nie dajcie się złapać na to, że to robi TVP. Nie dajcie się wciągnąć politykę, to święto piosenki europejskiej, my stoimy ponad tym. Nieważne kto to robi, trzeba wspierać reprezentanta Polski. Dzisiaj liczy się tylko jedno - nasza piosenka w Rotterdamie.

Myślicie, że to początek wielkiej przyjaźni miłośników muzyki i lotnictwa?