Michał Wiśniewski znów może mieć kłopoty. Do sądu wpłynął pozew przeciwko jego fundacji. Adwokat artysty zabrał głos

Jak się prowadzi fundację, to trzeba być transparentnym, inaczej od razu rodzi się podejrzenie o niecne wykorzystywanie środków. Jeśli umowa była na Wilno i na październik, to gra się koncert w Wilnie w październiku. Jeśli nie da się rady w Wilnie albo w pazdzierniku to nie bierze się pieniędzy albo się je oddaje a nie kombinuje co by tu zrobić, by nie stracić dotacji. Może on jest poza wszelkim podejrzeniem i robi wiele dobrego dla dzieci ale takie zachowanie nie przysporzy mu wiarygodnosci