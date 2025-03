Michelle Trachtenberg została POMINIĘTA w sekcji In Memoriam Oscarów 2025. "Co za rozczarowanie"

Za nami kolejne rozdanie Oscarów, na którym jak zawsze pojawiło się wiele znanych osobistości. Podczas tegorocznej ceremonii, podobnie jak w latach poprzednich, tradycyjnie zaprezentowano segment In Memoriam, upamiętniający zmarłych artystów. Nie obyło się jednak bez kontrowersji.

Michelle Trachtenberg pominięta. "Co za rozczarowanie"

Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. David Lynch, Maggie Smith czy zmarły niedawno Gene Hackman. Nie wszyscy doczekali się jednak specjalnej wzmianki, co już generuje w sieci wiele komentarzy. Najwięcej głosów oburzenia wywołało pominięcie gwiazdy "Plotkary" Michelle Trachtenberg, która odeszła na niedługo przed galą.

Fani aktorki głośno wyrazili swoje niezadowolenie w sieci. Wielu z nich uważa, że brak nawet krótkiej wzmianki o Trachtenberg w In Memoriam to ogromne niedopatrzenie. Niektórzy sugerują, że mogło to wynikać z faktu, że była bardziej znana z telewizji niż z kina, ale warto odnotować, że Michelle grywała także i w filmach.

"Naprawdę powinni byli o niej wspomnieć. Co za rozczarowanie", "Wybiórczość w doborze osób, o których wspomniano w In Memoriam, to co roku przykład rażącej niekompetencji. Nie ma na to żadnego wytłumaczenia", "Jak mogli o niej zapomnieć? My nie zapomnimy", "Michelle Trachtenberg została pominięta. Kto dał im prawo oceniać, kto był wystarczająco znany, aby o nim wspomnieć?", "Kompletny brak szacunku. Nie zasłużyła na takie traktowanie" - czytamy w serwisie X.

Warto wspomnieć, że oprócz Trachtenberg w segmencie In Memoriam nie pojawili się także inni znani aktorzy tacy jak Tony Todd, Shannon Doherty czy Olivia Hussey. Niektórzy sugerują, że wzmianka o Michelle może pojawić się w In Memoriam dopiero za rok, przy okazji kolejnych Oscarów, ale nie wszyscy zdają się przekonani do takiej teorii.