Mikołaj Jędruszczak krótko o związku Moniki i Pawła z "Love Island": "Widziały gały, co brały"

no i racja, łobuz kocha najbardziej? bierzesz lowelasa licz się z tym że możesz zostać matką samotnie wychowującą ,w zamian bierzesz dobre geny i nie narzekaj że był taki czy śmaki, możesz być zdradzana bo taki facet ma wiele pokus i wiele chciałoby go mieć itd można by wyliczać.