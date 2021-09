MILION użytkowników zaczęło obserwować Gabby Petito po jej śmierci... Fani odwiedzają mural, pod którym się sfotografowała

Od niemal dwóch tygodni media rozpisują się o sprawie zaginięcia do niedawna znanej jedynie garstce Gabby Petito. Blogerka od czerwca wraz z narzeczonym, Brianem Laundrie podróżowała po USA. Amerykanka regularnie relacjonowała wyprawę za pośrednictwem mediów społecznościowych aż do 25 sierpnia, kiedy to zamieściła na Instagramie ostatni post. Wkrótce zmartwieni bliscy 22-latki zgłosili jej zaginięcie, a na jaw zaczęły wychodzić niepokojące fakty , głównie dotyczące udziału Briana w zniknięciu dziewczyny.

We wtorek zaangażowane w sprawę FBI poinformowało, że znalezione w Parku Narodowym Grand Teton w Wyoming zwłoki należą do Gabby, co wstrząsnęło wszystkimi do końca trzymającymi kciuki za jej bezpieczny powrót do domu.