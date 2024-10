Jacek Kopczyński z nową partnerką

Jacek Kopczyński swoją obecność w mediach zawdzięcza głównie miłosnym perypetiom. Pod koniec 2022 roku media przekazały informację o zakończeniu jego 16-letniego związku z Patrycją Markowską , a chwilę później gwiazdor zaczął być widywany w towarzystwie debiutującej autorki powieści erotycznych, Klaudii Kardas . Nie było to jednak nic poważnego, bo ten związek rozpadł się tak szybko, jak szybko się narodził.

We wrześniu z kolei aktor został przyłapany w towarzystwie tajemniczej blondynki , która najprawdopodobniej nie ma żadnych powiązań z show-biznesem. Kiedy jednak zauważyli stojących nieopodal fotografów, zaczęli udawać że się nie znają , chociaż wcześniej trzymali się za ręce. I nie wiadomo, czy teraz paparazzi byli bardziej ostrożni, czy może Kopczyński i jego nowa sympatia nie chcą już ukrywać łączącego ich uczucia. Zdjęcia mówią jednak same za siebie. Widać na nich, jak cali w skowronkach, spacerowali po Saskiej Kępie . Jacek w jednej dłoni trzymał paczkę z cukierni , a druga była zajęta trzymaniem ręki nowej ukochanej .

Po krótkim spacerze, udali się do mieszkania aktora... Co było dalej? To już wiedzą tylko sami zainteresowani.