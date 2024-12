Młodsza siostra Kate Moss nie ma już problemów z wagą. Zapozowała w skąpym bikini ledwo zakrywającym jej biust...

Zamiast telefonu w rączkę i wystawiania galaretowatego zadka do lustra, proponuję włożyć buty do biegania na nogi, smartwatcha, wyjść i wrócić za godzine, gdy zegarek pokaże -500 kcal. To takie proste, mnie to naprawdę przeraża, że polowa bab ma rozum kury i nie ogarnia, że jak się wkłada do buzi za dużo to trzeba spalić i nie ma innej drogi.