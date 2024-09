Młodsza siostra Kate Moss trafiła do szpitala po przedawkowaniu Ozempicu. Mówi o skutkach ubocznych: "To było SZALEŃSTWO"

Pytanie do 40-paro latków: czy wy też czujecie że rzeczywistość wam "odjechała"? Czujecie że za nią nie nadążacie , że świat który was otacza stał się jakiś chory i zdegenerowany? Muzyka jest beznadziejna. Nikt (z młodych wykonawców ) już nie potrafi naprawdę śpiewać. Nikt z młodych muzyków nie potrafi już grać na gitarze? 40 paro latki wiedzą czym jest muzyka lat 90. Szczególnie rock i metal. Jak tego mało to sięgamy po klasyków Pink Floyd i to czego dziś już nikt nie gra i nie śpiewa bo zwyczajnie nie potrafi. Zdajecie sobie sprawę że z obecnej muzyki, sztuki, mody NIC nie zostanie? Są one tak jednorazowe że po tygodniu już nikt nie pamięta ani o nowym filmie, ani o nowej piosence. Moda jest brzydka i szpecąca. Wszystko jest takie byle jakie . Czy to już starość czy raczej świadomość tego że to co najlepsze już było , że wiemy jak wysoko wisi poprzeczka, do której dziś nie tylko nikt nie potrafi doskoczyć ale tak naprawdę wcale mu się nie chce. Dziś nikt z artystów nie potrafi powalić na kolana. O nikim nie można powiedzieć : Boże! Przecież on jest genialny! Utwory wpadają jednym uchem i wypadają drugim. Nudne , miałkie, nijakie.