Modelka plus size przeżyła KOSZMAR w Disneylandzie: "Niektórzy rodzice zaczęli mnie nagrywać"

taki wygląd z jednej strony wynika ze specyficznego ubrania, które obciska uda i niejako pompuje pośladki, z drugiej strony z interwencji chirurga, są to albo spore implanty albo tłuszcz odessany z brzucha i wszczepiony w pośladki albo i jedno i drugie, a może nawet synthol na dokładkę. Po to się robi z siebie coś takiego żeby się ludzie gapili, czy na żywo czy w internecie. Ale ma to swoją cenę, nie da się z taką sylwetką raz gwiazdorzyć na insta a innym razem wtapiać się w tłum. Zresztą sama założyła to ubranko, gdyby chciała mniej się rzucać w oczy to wystarczyło ubrać długą spódnicę czy suknię, wyglądałaby w niej jak XIX wieczna dama w gorsecie i z krynoliną i taki strój pasowałby do parku Disneya całkiem dobrze.