Monika Brodka śle pozdrowienia z hiszpańskich wakacji. Widać już ciążowy brzuszek?

Nie do wiary jakiki atencjuszkami i narcyzkami są celebrytki czy tam artystki, które publicznie wziąż zaznaczają, że cenią swoją prywatność, że są inne, alternatywne, żyją własnym życiem do katego nie wpuszczają mediów...a czym jest wrzucanie prywatnych zdjęć na publiczny profil? Szukaniem atencji właśnie, żeby ludzie nie zapomnieli o mnie, ej patrzcie, jestem taka inna, nie jestem plastikowa, ale to NADAL narcyzm i szukanie poklasku - "przeglądanie " się w opinii publicznej jak w lustrze -to jest żałosne. Po co ????