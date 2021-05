Monika Chwajoł odpiera ataki, że jej córki są "rozwydrzone": "OD MOICH DZIECI WARA!"

Lil 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Magik na Pierwszej Komunii Sw.?! Hahahah co za upadłe czasy....po co wgl to robią skoro są niewierzący? Przecież taki cyrk można zrobić dziecku z każdej okazji, po co bezcześcić Sakrament? Co za paranoja....toż to zwykly event dla dziecka z okazji dnia dziecka ale nie nazywajcie tego Komunią...