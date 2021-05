Monika Chwajoł szaleje z tajemniczym mężczyzną na imprezie w KLUBIE NOCNYM. Czy to legalne...?

lololo 20 min. temu zgłoś do moderacji 5 9 Odpowiedz

Przestan Pudel straszyc ludzi! Nie ma zadnej pandemii! Kolejna wersja wirusa ktora i tak by pewnie n aturalnie powstala! Koronawirusy sa znane od lat 60tych ubieglego wieku! Czyli od 60 lat!!! Baliscie sie wczesniej? Nie! To nie bojcie sie teraz. Nie ma sie czego bac i nie bedzie zadnej 4 fali! Wiecie dlaczego? Bo kazda epidemia ma tylko 3 fale! I ta 3 jest najslabsza! A z reszta, co ja porownuje, dzume do covida? WEzcie sie ludzie zastanowcie. Nie ma zadnej epidemii! Ludzie umierali i umierac beda. Takie juz nasze zycie. Umieraja niemowlaki, dzieci, mlodiz, starzy. Wszystko zalezy od genow i tego jak zyjecie. Czy generujecie stres, czy nie.