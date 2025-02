Monika Chwajoł z "Królowych życia" prezentuje ODMIENIONE OBLICZE po liftingu: "Mam również ściągnięte rzęsy". Poznalibyście?

"Królowe życia" okazały się trampoliną do medialnej kariery dla wielu z jego uczestniczek. O dalszych losach Laluny czy Izabeli Macudzińskiej portale plotkarskie rozpisują się do dziś i często dotyczy to zmian w ich aparycji. Na zmianę w wyglądzie skusiła się na początku roku także Monika Chwajoł.