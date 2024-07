Monika Goździalska na zdjęciach sprzed 20 lat. To dla niej Ken rzucił Frytkę w "Big Brotherze"! (STARE ZDJĘCIA)

Monika Goździalska od zawsze miała wielki apetyt na sławę. Pojawiła się w takich programach jak "Big Brother" i "MasterChef", była także prezenterką w "Dzień dobry Polsko!" w TVP oraz prowadziła program "Z pierwszej strony" w Superstacji. Jednak to udział w "Żonach Warszawy" sprawił, że wkroczyła do pierwszej ligi celebrytek. Teraz chętnie komentuje zastaną rzeczywistość w swoich mediach społecznościowych.

Szybko jednak musiała pożegnać się z domem Wielkiego Brata. Taki los spotykał większość uczestników, którzy dołączali do show w trakcie jego trwania. Nie był to jednak jej jedyny "romans" z formatem. W 2008 roku próbowała zaistnieć w edycji z udziałem celebrytów. Bez większego rezultatu.

Monika Goździalska na starych zdjęciach. Tak wyglądała ponad 20 lat temu

Ja ogólnie nie rozumiem, dlaczego jest tyle hałasu o zabiegi. Jeśli są robione w granicach estetyki, to co w tym złego? Jeśli ktoś czuje się z tym lepiej, to co, trzeba go zlinczować? Jak słucham czasami wypowiedzi facetów, że naturalna kobieta jest taka super, to pytam, dlaczego zdradzają ją z pięknie zrobionym laskami, które pobudzają ich zmysły? - mówiła przed laty w "Super Expressie".