Monika Olejnik dzieli się refleksją po meczu z Francją na EURO 2024. Nawiązała do swojej choroby: "Nie poddaję się, nie rezygnuję"

Lewandowski to kukła życiową, pantoflarz i drewno na boisku. Kompletnie nie wie, czym się zachwycacie. Lazi po murawie jak na grzybach. Te jego podskoki przy karnym i brak bramki to dno dna. Jest na stadionie jedynie dla fotek na insta by Ann. Emeryt piłkarski. Powinien zjeść porządny obiad, bo wygląda jak żylasty starzec, i zająć się czymś, gdzie go nie widać. Za to ogromny szacunek dla bramkarza. Gdyby nie on, byłoby 5: 1.