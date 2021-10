Monika Richardson tłumaczy, jak jej syn BEZ MATURY dostał się na studia

Bardzo dobrze, że pani pyta, bo trzeba to wyprostować. Nie ma sytuacji, w której człowiek, który nie zdał matury, zdaje na studia - zaczęła. Tomek był na stypendium w Stanach Zjednoczonych w Arizonie i tam podszedł do tego, co się nazywa amerykańską maturą. Nie wiem jak to zrobił, bo to jest zupełnie inny system nauczania i on nie był aż tak długo na tym stypendium, ale udało mu się tę maturę zdać na 46 procent. Pięćdziesiąt parę procent z matematyki i 48 procent z języka angielskiego. Czyli jak na polskie standardy powiedzmy trzeba było mieć 400 punktów, żeby zdać, on miał 700 - tłumaczy z dumą, następnie ujawniając, co niebawem zacznie studiować syn: