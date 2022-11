MTV EMA 2022. Taylor Swift eksponuje nogi w odważnej kreacji wysadzanej kamieniami (ZDJĘCIA)

Na czerwonym dywanie MTV EMA 2022 nie zabrakło rzecz jasna znanych twarzy. Do zdjęć paparazzi pozowali m.in., Rita Ora i Taika Waititi, Bebe Rexha, członkowie grupy Muse czy zwycięzcy tegorocznej Eurowizji, formacja Kalush Orchestra. Do Düsseldorfu wybrała się także Taylor Swift. Gwiazda, która zaledwie kilka tygodni temu wydała swój dziesiąty studyjny album "Midnights", zdobyła pięć nominacji do statuetek European Music Awards. Amerykanka miała szansę na statuetki m.in. dla najlepszego artysty, najlepszego artysty pop i za najlepszy teledysk do wydanej w ubiegłym roku nowej wersji utworu "All Too Well".