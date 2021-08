Muzycy zespołu Piersi odcinają się od Pawła Kukiza i komentują jego poczynania w Sejmie: "Trzeba było pozostać STARYM PUNKOWCEM"

Paweł Kukiz bez wątpienia nie może ostatnio narzekać na brak medialnego zainteresowania. Wszystko to za sprawą głośnej "pomyłki" podczas głosowania nad ustawą "Lex TVN". Polityk i dwóch jego partyjnych kolegów doprowadzili do reasumpcji głosowania, a w końcu do przyjęcia kontrowersyjnych nowelizacji.