Narzeczona Alana z "Warsaw Shore" PORONIŁA: "Dostaliśmy mocny cios od życia"

Skoro już raz poroniła i było to dla nich takim ciosem, to po co ogłaszali publicznie fakt, że jest w drugiej ciąży?? Wszystko na sprzedaż, wszystko dla fejmu, byle gadali...Prosi, żeby nie zadawać pytan- to czemu zrobili z tej ciąży taka medialna nowinę?