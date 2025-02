Natalia Niemen PŁACZE na Facebooku i zwraca się do fanów: "Zło, które próbowało mnie krzywdzić przez lata i robi to nadal, napędza mnie"

Natalia Niemen w ostatnich dniach kilkukrotnie zabierała głos w mediach społecznościowych, a tematem, który najchętniej poruszała był hejt wymierzony w jej osobę. Córka Czesława Niemena pokazała m.in. twarz jednej z kobiet, która obrażała ją w internecie, a ponadto wymieniła z nazwiska gwiazdy, w przeszłości krzywdząco wypowiadające się na temat piosenkarki.

Słowa krytyki skierowała m.in. pod adresem Pawła Kukiza, Michała Wiśniewskiego oraz Agnieszki Chylińskiej. Byłej wokalistce O.N.A. dostało się za jej zachowanie w przeszłości.

Agnieszka Chylińska nie przebierała w słowach. Bez owijania w bawełnę powiedziała, że życzy Niemenowi, aby był bardziej obiektywny w ocenie talentu i umiejętności muzycznych swojej córki - komentowała.

Niemen ze łzami w oczach zaapelowała do fanów. "Zachęcam was do przeżywania emocji"

W nowym nagraniu Niemen zwróciła się przede wszystkim do swoich sympatyków.

Moje serce pała ogniem wdzięczności. Czuję się z wami taka pełna i bezpieczna. W gruncie rzeczy faktycznie jest tak, że więcej uwagi poświęcam hejterom, przemocowcom i ludziom małym i słabym, którzy jadem plują - mówiła w opublikowanym nagraniu.

Wiem, że robię dobre rzeczy, wiem, że robię rzeczy potrzebne i mogę wygrać wszystko to, o co walczyłam, o czym marzyłam przez lata - mówiła artystka, której zaczął się łamać głos.

Niemen z trudem powstrzymywała łzy. Jednak mimo ogromnego wzruszenia, nie zdecydowała się przerwać nagrania. Nie chciałam płakać i w ogóle nie odczuwałam potrzeby, żeby płakać - mówiła.

Wokalistka przyznała, że otrzymuje ogromne wyrazy wsparcia od fanów, którzy dzwonią do niej i proszą jej, aby nie przejmowała się hejterami.

Wielu z was myśli pewnie, że płaczę po kątach, jestem zdołowana. Nic bardziej błędnego. Zło, które próbowało mnie krzywdzić przez lata i robi to nadal, napędza mnie. Bo w końcu zrozumiałam swoją wartość - dodała.

Na koniec zaapelowała do obserwujących: Bardzo was zachęcam do przeżywania wszystkich emocji. Idźcie na terapię, zadbajcie o siebie.

Całe nagranie znajdziecie poniżej:

