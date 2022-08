Natalia Nykiel z dystansem o "The Voice of Poland": "Byłam tam 10 lat temu i realia były ZUPEŁNIE INNE" (WIDEO)

Natalia Nykiel swoją muzyczną karierę rozpoczęła od udziału w "The Voice of Poland". W finale programu miała zaledwie 17 lat, jednak swoim głosem i sceniczną charyzmą zapewniła sobie zwycięstwo. Później zaczęła pojawiać się w śniadaniówce TVP oraz wystąpiła nawet na sylwestrze organizowanym przez telewizję publiczną. Doświadczenie z programami typu talent show zapewniło jej nawet posadę jurora w kilku produkcjach telewizyjnych.

Dziś pozycja Natalii w świecie muzycznym jest stabilna, a sama Nykiel nie obawia się głoszenia poglądów dalekich od tych, które promowane są w TVP. W rozmowie z Pudelkiem, po 10 latach od udziału w show, wyznała, czy dziś znów wzięłaby udział w "The Voice of Poland".

Nie wiem. Byłam tam 10 lat temu i realia były zupełnie inne. Jeżeli znowu byłabym w opcji nastolatki, która szuka sobie szczęścia, to myślę, że szukałabym w różnych miejscach. Nie mam pojęcia, czy to byłoby na ten moment TVP, widząc, co się dookoła mnie dzieje. Miałabym swoje określone zdanie na różne tematy i bym się ich trzymała.