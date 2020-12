Natalia Siwiec NIE ZALEGALIZOWAŁA małżeństwa z Mariuszem Raduszewskim! "Nie jest to dla mnie ważne"

765 15 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

To ona zarabia na ten zwiazek, wiec madrze robi. Tym bardziej ze on sam gdzie pracuje? Tylko sie za nia snuje cale dnie po sesjach zdjeciowych i nagrywa insta story. A w dodatku ma synka Mateuszka ktory sie za nim ciagnie jak papier toaletowy. Jakby wziela z nim slub to, zamiast dac swojej corce, to w razie czego wszystko dzieli sie po polowie, pol dla Mia pol dla Mateuszka jako spadek po tacie. A z jakiej racji. Prawo dziala na jego niekorzysc.