Natalia Szroeder odpowiada na uwagi, że jest zbyt szczupła: "Niech sobie każdy w talii ma tyle, ile chce i ile lubi"

Trzydziestka 19 min. temu zgłoś do moderacji 5 6 Odpowiedz

Podobnie jak osoby z nadwaga, osoby z niedowaga również wybierają taka wage. Obie opcje sa niezdrowe, niedowaga w sytuacji takiej jak rak, gdy waga spada na leb na szyje jest dużo gorsza niz nadwaga i leczenie staje sie dużo trudniejsze. Osoba chuda to nie jest osoba do końca zdrowa, nie ma wystarczajaco dużo tkanki mięśniowej i nie ważne czy ma tak naturalnie (podobnie jak przy nadwadze) czy nie. Waze 56 kg przy 170 cm wzrostu, ale przeraza mnie to przyzwolenie na odchudzanie dosłownie do kości. Później ludzie sa zdziwieni czemu "jadła tak zdrowo" i umiera wcześnie na raka czy ma inne poważne problemy zdrowotne w młodym wieku. Sa diety na przybranie i spoko jeżeli Natalii sie nie chce i woli wyglądać jak wyglada, jednak to nie jest koniecznie zdrowe, nawet jeśli popkultura propaguje takie wlasnie sylwetki.