TYLKO NA PUDELKU: Natalia Szroeder toczy WOJNĘ przeciwko Natalii Nykiel na planie "The Four"? "Nie cierpią się. W garderobach słychać nieprzyjemne komentarze"

Kasia Stankiewicz pożegnała już się z udziałem w Dance, Dance, Dance, co dla wszystkich fanów show biznesowej dramy w Polsce oznaczało niestety ukrócenie jej konfliktu z Anną Muchą. Wygląda jednak na to, że spragnieni medialnych afer widzowie mogą odetchnąć z ulgą. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują bowiem na to, że na naszych oczach rodzi się właśnie nowa rywalizacja - pomiędzy Natalią Nykiel i Natalią Szroeder z The Four. Bitwy o sławę.