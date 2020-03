Natchniona Ewa Farna porównuje koronawirusa do... "Gry o tron". "Królowie się kłócą, ludzie walczą miedzy sobą"

Gościula 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pudelku, przypominam wam to, co nam przypominacie przed komentowaniem - "stop hejt". Między innymi można pod to wrzucić czepianie się o błędy językowe kogoś, kto nie był wychowywany w Polsce. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy sami robicie błąd za błędem, a ewidentnie jedyną korektę robi u was spell-check, który średnio sobie z naszym językiem radzi. A porównanie bardzo trafne, tylko przez wyzłośliwianie się zgubiliście chyba, co miała na myśli. A to był ładny sentyment, bystra dziewczyna. Widzi, co w tym wszystkim jest istotne.