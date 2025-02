Naturalna Bebe Rexha snuje się ulicami Los Angeles. Poznalibyście?

Bebe Rexha to amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i producentka o albańskich korzeniach, która od najmłodszych lat wykazywała talent muzyczny. Zanim rozpoczęła solową karierę, zyskała rozgłos jako autorka hitowych piosenek dla takich artystów jak Eminem czy Selena Gomez. Debiutancki album "Expectations" przyniósł jej światową popularność dzięki przebojowi "Meant to Be". Rexha jest znana z dynamicznego głosu, eklektycznego stylu muzycznego łączącego pop, R&B i country oraz otwartego podejścia do tematów związanych z ciałopozytywnością i zdrowiem psychicznym.