"Naturalna" Kim Kardashian i Pete Davidson ukrywają się przed paparazzi podczas wypadu po fast foody (ZDJĘCIA)

Oderwany od rzeczywistości Kanye West desperacko próbuje odzyskać Kim Kardashian. Niestety, wychodzi mu to tragicznie... Być może jest to spowodowane faktem, że nie tylko publicznie wyzywa jej nowego chłopaka, ale też uderza w nią samą.

Wszystko wskazuje więc na to, że miłość kwitnie w najlepsze, czego kolejnym dowodem mogą być ostatnie zdjęcia zakochanych gołąbków. Wyluzowani Kim i Pete postanowili wyskoczyć do jednej z popularnych knajpek fast food w LA. Choć Kardashianka, które tego dnia postawiła na naturalny "look" i pokazała się bez makijażu, nie obniżyła nawet szyby w aucie, chroniąc się przed obiektywami fotoreporterów, czujni paparazzi i tak zrobili im zdjęcia...