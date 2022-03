Naturalna Małgorzata Kożuchowska w fikuśnych szpilkach wsiada do swego porsche za PÓŁ MILIONA złotych (ZDJĘCIA)

iam 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 5 Odpowiedz

: Dlaczego muszę przełączać program non stop?! Opłacam a na wizji KRASKO?!!! Naprawdę? Jak długo jeszcze?! Nie jestem w stanie oglądać FAKTÓW z tym prowadzącym pozerem niewiniątkiem - kraśko! Dlaczego on ma czelność być na wizji?!!! Czemu wciąż ma prace?! Oszust! To jest nie do zniesienia! Bojkotuję go ale ilez można non stop rezygnować ze swoich praw do oglądania programu? Wstawcie se go w inne miejsce ale nie przed kamerami!