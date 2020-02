Księżna Kate spotkała się z nauczycielami ze swojej podstawówki: "Jeśli chodzi o osobowość i charakter, to wcale się nie zmieniła"

Ostatnio zapracowana księżna Kate spotkała się ze swoimi dawnymi nauczycielami. Spotkanie zaplanowała ponoć jej nauczycielka wychowania fizycznego. Denise Evans-Alford dowiedziawszy się, że księżna odwiedzi lokalną lodziarnię, napisała do niej liścik, który przekazała oficerowi ochrony królewskiej. Po otrzymaniu wiadomości Kate z chęcią udała się porozmawiać z dawnymi nauczycielami. Okazuje się, że żona Williama w większości ma dobre wspomnienia z czasów szkolnych. Kate przed laty uczęszczała do szkoły św. Andrzeja w Pangbourne w Berkshire, a to, co z niej wyniosła, pragnie przekazać swoim pociechom: