Newonce przeprasza (?) za Kubę Wojewódzkiego: "Prowadzący w swoich ŻARTACH posunęli się o krok za daleko"

Zopek 44 min. temu zgłoś do moderacji 16 3 Odpowiedz

Taka wpadka to mogła się zdarzyć w hotel Paradise a nie u takich starych wyjadaczy co trzepią taka kasę są swoje ględzenie. To nie jest tylko żart bo raczej wywołanych by nie bawił,ale nikt nic nie powie bo to towarzystwo wzajemnej adoracji że zbawixa