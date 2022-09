Nicola Peltz początkowo nie była zachwycona Brooklynem Beckhamem: "Między nami NIE KLIKNĘŁO"

W ostatnim czasie w mediach huczy o rozłamie w rodzinie Beckhamów , który ma być spowodowany zażartym konfliktem między Victorią i jej synową. Wszystko zaczęło się ponoć już w trakcie przygotowań do hucznego wesela Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz. Panie miała poróżnić zaprojektowana nie przez Posh, a dom mody Valentino, suknia ślubna 27-latki. Potem było już tylko gorzej, bowiem jak donoszą zagraniczne tabloidy, Spicetka odpłaciła się ukochanej pierworodnego, "kradnąc" nowożeńcom piosenkę do pierwszego tańca. Zatańczyła do niej z synem chwilę przed tym, jak para młoda miała wyjść na parkiet...

W najnowszym wywiadzie Nicola postanowiła wrócić wspomnieniami do początków znajomości z mężem. Okazuje się, że wówczas syn znanego sportowca i projektantki nie zrobił na niej większego wrażenia. Aktorka zapewnia, że z pewnością nie była to miłość od pierwszego wejrzenia.

W rozmowie z Selmą Blair Peltz opowiedziała także co nieco o ślubie. Jak się okazuje, poza weselem była wówczas zaaferowana zdjęciami do serialu "Welcome to Chippendales", w którym gra tragicznie zmarłą Dorothy Stratten. Przyznaje, że był to bardzo intensywny czas: