Nie żyje 17-letnia uczestniczka "MasterChef Nastolatki". Tragiczny finał poszukiwań Aleksandry

Mojemu Synowi dokuczano w szkole. Sprawa otarła się nawet o sąd i co? Szkoła broniła kata. Jak Syn został zwyzywany i pobity to pani psycholog zabrała na rozmowę chłopca,który był sprawcą a nie mojego Syna.Nawet nie spytała jak się czuje. Po kolejnej takiej akcji Syn się załamał,powiedział słowa,które przebiło mi serce.Już następnego dnia zabrałam Syna z tej patologicznej szkoły. Teraz chodzi do innej szkołyi bardzo sobie chwali,ma kolegów i nauczyciele są przecudowni. Drodzy Rodzice-nie pozwalajcie,aby wasze dzieci cierpiały! Pamiętajcie,że dla nas to może być mały problem,ale dla dzieciaków to ranga utraty sensu życia. Zgłaszajcie gdzie tylko się da i nagłaśniajcie. Pora zakończyć takie patologie i karać katów! Rozmawiajcie z dziećmi!!