Nie żyje 30-letnia meksykańska influencerka, która poddała się operacji plastycznej. Osierociła dwójkę dzieci

Znana influencerka zmarła po operacjach poprawiających urodę

Jak donoszą zagraniczne serwisy, jakiś czas temu Asli Fernández utworzyła zbiórkę, aby zdobyć pieniądze na operacje plastyczne. Miały one objąć nie tylko plastykę brzucha, ale też podniesienie piersi oraz liposukcje. Zaledwie 30-letnia influencerka marzyła o tym, by wrócić do formy sprzed ciąży.

Asli Fernández wybrała klinikę Monterrey w rodzinnym Meksyku. Portal "The Mirror" zauważa, że chirurgia plastyczna po ciąży to popularna praktyka, po której pacjentki mogą wrócić do normalnego życia w ciągu od dwóch do czterech tygodni. Niestety Asli zmarła tragicznie po operacji, o czym można przeczytać na wspomnianym serwisie. Na razie nie podano więcej szczegółów. Śmierć 30-latki potwierdził również jej mąż, Christian Carreón, który udostępnił w sieci druzgocący wpis.