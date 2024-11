Nie żyje były perkusista My Chemical Romance. Ciało 44-latka znaleziono w jego domu w stanie "znacznego rozkładu"

Nie żyje Bob Bryar. Prowadzone jest śledztwo

Ostatni raz Bob był widziany żywy 4 listopada. Tego dnia opublikował też posty na platformie X, które odnosiły się do wyborów prezydenckich w USA. "The Sun" donosi również, że "nikt nie słyszał o nim od ponad 20 dni".

Bryar dołączył do My Chemical Romance po wydaniu albumu "Three Cheers for Sweet Revenge" w 2004 roku, zastępując perkusistę Matta Pelissiera. Rozstał się z grupą w 2010 roku, co określono wówczas jako jego "bolesny upadek". Nigdy nie podano oficjalnego powodu odejścia. Ostatnie lata spędził, pracując w branży nieruchomości i pomagając w ośrodkach pomocy dla zwierząt.