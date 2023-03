Nie żyje Piotr Wysocki. Aktor znany z "Czterech pancernych" zginął w pożarze

W niedzielę 26 marca w małej miejscowości w okolicach Opola Lubelskiego doszło do pożaru. Po stłumieniu ognia ratownicy znaleźli ciało mężczyzny w podeszłym wieku, o czym powiedziała w rozmowie z 'Faktem" asp. Edyta Żur, oficer prasowa KPP w Opolu Lubelskim.

Opolska policja dowiedziała się o zdarzeniu dziś o 8 rano. Policjanci, którzy pojechali na miejsce i pracowali razem z innymi służbami, we wnętrzu domu ujawnili ciało człowieka. W tej chwili ustalamy, kto to był. Mamy przypuszczenia, że był to 87-letni mieszkaniec tego domu. Z informacji, które posiadamy, wynika, że w tym domu mieszkał sam. Pewność będziemy mieli dopiero po przeprowadzonych badaniach, ponieważ stan ciała tego człowieka nie pozwolił na ustalenie tożsamości z wszelką pewnością - mówiła w oświadczeniu.