Niebawem skończy 59 lat. Ludzie myślą, że nie ma nawet 40

To ten Pan co wystąpił w programie Niezwykłe stany Prokopa" Marcina Prokopa ? Jeśli tak, to świetny odcinek warty oglądnięcia, a jesli to nie on, to byl podobny przypadek. Pokazane jest w nim życie mężczyzny(nie pamietam nazwiska), który chce udowodnic światu, że wiek to tylko liczba. W jego życiu nie ma miejsca na spontaniczność i przyjemności. Swoją codzienność reżimowo podporządkowane jest pod utrzymanie zdrowia, formy i urody. Świetny reportaż!