Nonszalancka Joanna Opozda pozuje na evencie sieciówki (ZDJĘCIA)

Po urodzeniu syna Joanna Opozda postanowiła ograniczyć publiczną aktywność. Aktorka zrezygnowała z udziału w eventach i jedynie okazjonalnie publikowała wpisy w mediach społecznościowych, skupiając się na opiece nad potomkiem. Od jakiegoś czasu możemy jednak obserwować stopniowy powrót Opozdy na ścianki. W niedawnej rozmowie z "Party" celebrytka nie ukrywała co prawda, że najchętniej każdą wolną chwilę poświęcałaby małemu Vincentowi. Jak jednak zdradziła, zmuszona jest do szybkiego powrotu do formy oraz zawodowych obowiązków, by zapewnić byt rodzinie. Wygląda więc na to, że w najbliższym czasie aktorkę coraz częściej można będzie podziwiać na branżowych imprezach.