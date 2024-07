Nowa figura woskowa Sinéad O'Connor OBURZYŁA fanów. "Wygląda jak manekin z wystawy sklepowej" (FOTO)

Niemalże całe życie Sinéad O'Connor przepełnione było cierpieniem. Na kilkanaście miesięcy przed śmiercią 17-letni syn gwiazdy, Shane, popełnił samobójstwo. Kilka dni wcześniej został uznany za zaginionego po tym, jak uciekł z prywatnego oddziału jednego ze szpitali w Dublinie. Do placówki trafił w związku z problemami ze zdrowiem psychicznym - tydzień wcześniej dwukrotnie próbował odebrać sobie życie. Artystka bardzo przeżyła jego śmierć i obwiniała się o nią.

Nowa figura woskowa Sinead O'Connor podzieliła fanów. Słusznie?

25 lipca 2024 roku, czyli dzień przed pierwszą rocznicą śmierci gwiazdy, w Narodowym Muzeum Figur Woskowych w Dublinie odsłonięto jej woskową podobiznę. Rzeźbę inspirowaną słynnym teledyskiem do "Nothing Compares 2 U" zamówił jej bliski przyjaciel i właściciel muzeum, Paddy Dunning, a stworzył ją uznany na świecie PJ Heraghty. Według medialnych doniesień była to jego ostatnia praca dla muzeum.