Nowe informacje w sprawie śmierci Gene'a Hackmana i Betsy Arakawy. Opublikowano komunikat

Pod koniec lutego mediami wstrząsnęła wieść o śmierci Gene'a Hackmana i jego żony Betsy Arakawy. Wszystko za sprawą tajemniczych okoliczności odejścia małżonków. Dwukrotny laureat Oscara i jego ukochana zostali znalezieni martwi w swojej rezydencji w Santa Fe. Początkowo podejrzewano zatrucie tlenkiem węgla , ale lekarze wykluczyli tę hipotezę. Ostatecznie ustalono, że gwiazdor zmarł z powodu choroby serca pogłębionej przez Alzheimera , a jego żona w wyniku rzadkiej choroby oddechowej wywołanej przez hantawirusa. Co ciekawe, najpierw zmarła ona (do zgonu doszło prawdopodobnie 11 lutego), a po około tygodniu śmierć poniósł aktor. Podczas konferencji dr Heather Jarrell poinformowała, że najpewniej Gene "nie zdawał sobie sprawy, że jego żona Betsy nie żyje".

Kolejne informacje w sprawie śmierci Gene'a Hackmana. Tak zmarł pies aktora

W końcu ujawniono, w jaki sposób zmarł czworonóg. Z raportu uzyskanego przez The Associated Press wynika, że pupil pary stracił życie z powodu odwodnienia i głodu. Ciało Zinna znaleziono w klatce, a jego żołądek był pusty, nie licząc szczątkowych ilości sierści. Śledczy twierdzą, że po śmierci właścicieli nikt nie zajął się zwierzęciem, co doprowadziło do jego zgonu.