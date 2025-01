Nowe informacje w sprawie śmierci Pauliny Lerch z "Top Model". "DWA STRZAŁY w tylną część szyi"

33-letnia Paulina Lerch , była uczestniczka "Top Model" , oraz jej mąż, 47-letni Sławomir , zginęli we wrześniu 2024 roku. Nieżyjącą parę znaleziono w domu w Będlewie. Sprawa od początku była wyjątkowo skomplikowana, ponieważ, gdy policja dotarła na miejsce, ich ciała były już w zaawansowanym stanie rozkładu , co utrudniło pracę biegłemu. Na tamten moment specjalista nie był w stanie określić jednoznacznie przyczyny zgonu.

W związku z tym, że ukochany eksuczestniczki "Top Model" był zamieszany w handel narkotykami, a niedługo przed śmiercią został zwolniony z aresztu, sugerowano udział osób trzecich. Wspominano również o rozszerzonym samobójstwie. Mimo to osoby z ich otoczenia wątpiły w te doniesienia, podkreślając silne uczucie i dobre relacje pary.

Wiadomo, jak zmarli Paulina Lerch i jej mąż. Wstrząsające ustalenia

Okazuje się, że prokuratura właśnie zamknęła śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci Lerch i jej partnera. "Fakt" dotarł do tego, co ustalono. Po opiniach biegłych stwierdzono, że mężczyzna zmarł w wyniku przedawkowania narkotyków. Powody śmierci Pauliny mogły być zaś dwa: przedawkowanie lub postrzał. Stwierdzono, że strzały zostały oddane w momencie, gdy kobieta nie mogła się tego spodziewać - stała tyłem do męża.