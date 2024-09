Ujawniono szczegóły pogrzebu Pauliny Lerch. Ostatnie pożegnanie odbędzie się zgodnie z wolą uczestniczki "Top Model"

W ubiegłym tygodniu mediami wstrząsnęła informacja o dramatycznym zdarzeniu, do którego doszło w Będlewie, wiosce położonej nieopodal Poznania. W jednym z domów jednorodzinnych odkryto ciała kobiety i mężczyzny. "Gazeta Wyborcza" przekazała nieoficjalnie, że zmarli mieli rany postrzałowe, przez co przypuszczano, że mogło dojść do samobójstwa rozszerzonego. W mieszkaniu znaleziono też rewolwer. Gdy policja dotarła na miejsce, ciała były już w stanie rozkładu.