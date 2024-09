Ujawniono szokujące wyniki sekcji zwłok uczestniczki "Top Model" i jej męża. "NIE STWIERDZONO ran postrzałowych"

W minioną niedzielę media poinformowały o tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w Będlewie, małej miejscowości nieopodal Poznania. W jednym z domów jednorodzinnych znaleziono zwłoki kobiety i mężczyzny. Służby zostały wezwane przez zaniepokojoną rodzinę, która nie miała kontaktu z parą od kilku dni. "Gazeta Wyborcza" przekazała nieoficjalnie, że zmarli mieli rany postrzałowe, przez co przypuszczano, że mogło dojść do samobójstwa rozszerzonego. Gdy policja dotarła na miejsce 1 września, ciała były już w stanie rozkładu.