Uczestniczka "Top Model" i jej mąż byli widziani tuż przed tragedią. Miejscowi zdradzają, jak para zachowywała się na dożynkach

W niedzielę, 1 września, media obiegła informacja o dramatycznym zdarzeniu, do którego doszło w Będlewie , wiosce położonej nieopodal Poznania. W jednym z domów jednorodzinnych odkryto ciała kobiety i mężczyzny, którzy zginęli w wyniku postrzałów. Na miejsce przybyły służby, które zostały zawiadomione przez rodzinę zaniepokojoną brakiem kontaktu z parą przez kilka dni. Według nieoficjalnych ustaleń "Gazety Wyborczej", prawdopodobnie doszło do samobójstwa rozszerzonego . Gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu tragedii, ciała były już w stanie rozkładu.

Odnalezione ofiary to 47-letni Sławomir L., znany w półświatku jako "Klakson", oraz jego 33-letnia żona Paulina. Zaledwie kilka tygodni temu mężczyzna miał opuścić areszt. Był powiązany z wielkopolskimi gangsterami i grupami przestępczymi odpowiadającymi za handel narkotykami. W poniedziałek prokuratura oficjalnie potwierdziła, że żona Sławomira L. była uczestniczką popularnego formatu TVN. Mowa o Paulinie Lerch, która aż dwukrotnie próbowała swoich sił na castingach do programu "Top Model". W 2010 roku wzięła udział w pierwszej edycji, gdzie zasłynęła pozowaniem jako "delfin pływający w oceanie". Po ośmiu latach, na castingu do siódmej edycji, widzowie mieli okazję zobaczyć spektakularną metamorfozę Pauliny. Wtedy aspirująca modelka również nie otrzymała od jurorów przepustki do dalszego etapu.