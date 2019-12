Nowy menadżer Sound'n'Grace OSKARŻA wytwórnię Gorgo Music: "Posuwa się do prób SZANTAŻU FIZYCZNEGO i werbalnego"

W ostatni piątek na powierzchnię wypłynęła prawda o niezwykle niezręcznej sytuacji, w której znalazł się popularny zespół muzyczny Sound'n'Grace . Chór odcięty został od swojego konta na platformie YouTube, z której usunięto zresztą wszystkie jego teledyski , a to za sprawą decyzji wytwórni Gorgo Music , pod której sztandarem Sound'n'Grace nagrywali wcześniej swoje utwory. Nie widząc innego wyjścia, zespół zdecydował się opublikować w sprawie oświadczenie, w którym nawoływał poprzednich menadżerów do załatwienia sprawy w możliwie jak najbardziej cywilizowany sposób.

"Styl i sposób komunikacji Gorgo z Sound'n'Grace oraz forma rozejścia i negocjacji jest daleka od jakichkolwiek standardów i przybiera formę mocno nieparlamentarną. Pomimo chęci polubownego rozejścia, które zazwyczaj załatwia się "w kuluarach" - były management posuwa się do prób szantażu zarówno fizycznego (usunięcie twórczości zespołu z YouTube), jak i werbalnego (niecenzuralne maile i prywatne wiadomości do członków zespołu). Dodatkowo Gorgo działa na niekorzyść artysty i moją - rozsyłając po osobach z branży maile/wiadomości o braku prawa do reprezentowania zespołu Sound'n'Grace przez moją agencję oraz próbując wyłudzić od moich partnerów biznesowych ewentualnie podpisanych umów - co byłoby oczywiście złamaniem tajemnicy handlowej" - informuje Marcin Owczarek.