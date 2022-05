Odmienieni Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski posyłają uśmiechy ze ścianki (ZDJĘCIA)

Basia 23 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Przynajmniej zyja jak chca, a nie ulegaja niezdrowym trendom. Piszcie co chcecie, ale jak wygladaja i maja wygladac, to wybor nalezy do nich. Zapraszam do USA, to zobaczycjie jak ludzie zyja wedlug swoich norm, a nie wedlug widzi mi sie SASIADOW !iINTERNATOW. zYJMY JAK CHCEMY!