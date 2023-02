Odważna Klaudia El Dursi odsłania brzuch na śniegu. Internauci kpią: "Ubranie na zimę jak nic"

Klaudia El Dursi pokazała ujęcia z zimowego wyjazdu. Zapozowała na śniegu w krótkim topie

Ostatnio Klaudia El Dursi postanowiła najwidoczniej nieco odpocząć od codziennego zgiełku i zafundowała sobie zimowy wyjazd. Celebrytka wybrała się w okolice Jeziora Czorsztyńskiego i nie zapomniała rzecz jasna pochwalić się w sieci kilkoma ujęciami z wycieczki. W niedzielę prowadząca "Hotel Paradise" podzieliła się z instagramowymi obserwatorami kilkoma ujęciami wykonanymi w zimowej scenerii. Wygląda na to, że warunki atmosferyczne nie są w stanie przeszkodzić Klaudii w pracy nad idealnymi ujęciami. Celebrytka postanowiła bowiem wyjść na śnieg w króciutkim topie oraz dopasowanych legginsach. Na szczęście pamiętała jednak o ciepłych śniegowcach.

Klaudia El Dursi odsłania brzuch w zimowej scenerii. Fani reagują

Nieważne zapalenie płuc, najważniejsze zdjęcie; No faktycznie, ubranie na zimę jak nic. Najważniejsze zdjęcie, a później grypa; Ja od razu bym była chora... Brr - pisali internauci.

Ojj, chyba zmarzłaś, ale fotki cudne; Mnie to by już 100 razy przewiało. Piękna; Śnieg topnieje; Jaka figura idealna, pięknie; Jaki klimacik; Jest perfekcyjnie; Z tym pięknem to Pani przesadziła - komplementowali celebrytkę inni użytkownicy.