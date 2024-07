Odziana w zielone bikini Dorota Gardias dokazuje w pianie. Internauci zachwyceni: "Zgrabniutka piękność" (WIDEO)

Ewa 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja od kiedy spróbowałam naturyzmu, nie wyobrażam sobie wrócić do chodzenia w kostiumie kąpielowym. Bez wygodniej, nic nie ciągnie, nie ciśnienie i nie ociera a skóra oddycha. Po dwóch tygodniach wakacji na kempingu dla naturystów tak bardzo polubiłam wolność od ubrań że ciężko mi było się spowrotem przyzwyczaić do ich noszenia. Pływanie bez stroju to coś wspaniałego, piękne uczucie wolności i harmonii z naturą.