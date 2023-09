OKIEM PUDELKA: Opozda vs. Leszczak, "TTBZ" kontra reszta świata oraz "kto polską kadrę ogląda, ten w cyrku się nie śmieje"

Natomiast jeśli ktoś oglądał "Modę na sukces", to wie doskonale, iż nic tak nie pobudza akcji, jak pojawienie się nowej bohaterki. Do (jeszcze) małżeńskiego konfliktu postanowiła nieoczekiwanie włączyć się Marcela Leszczak, co jest dość zuchwałym krokiem dla osoby, która z własnej woli związała się z Miśkiem Koterskim. Wydawać by się mogło, że wątpliwy gust do mężczyzn ustawi Leszczak w narożniku Opozdy, ale nic bardziej mylnego. Gwiazdka "Top Model" zarzuciła (widzianej dwa razy w życiu) koleżance, że ta próbuje manipulować przekazem medialnym i organizuje ustawki. To wystarczyło do rozpoczęcia prawdziwej wymiany ciosów i tak oto znaleźliśmy się w samym środku kolejnego Insta MMA.